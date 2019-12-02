Президенту Національної академії аграрних наук повідомили про підозру

Слідчі Національної поліції України повідомили про підозру президенту Національної академії аграрних наук за втручання в діяльність працівника виконавчої служби.

Про це повідомляє Головне слідче управління Національної поліції України.

"Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України повідомили про підозру вископосадовцю Національної академії аграрних наук України (НААН) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 343 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2019 року держвиконавець прибув до НААН України для перевірки виконання рішення суду щодо поновлення на посаді одного з директорів держпідприємства, яке входить до складу установи.

Окрім того, держвиконавець мав вручити високопосадовцю НААН постанови про відкриття виконавчого провадження та з інших питань, що входять до повноважень держвиконавця.

Проте, як уточнюється, підозрюваний, діючи умисно, втрутився в діяльність державного виконавця, аби перешкодити виконанню ним службових обов'язків та не допустити оголошення йому постанови.

Зокрема, йдеться про застосування фізичної сили високопосадовцем до державного виконавця – він виштовхнув його зі свого службового кабінету та не допустив отримання постанови про відкриття виконавчого провадження.

Наразі слідчі Головного слідчого управління Нацполіції в приміщенні НААН України проводять обшук, аби вилучити відео та інші документи, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Зазначається, що слідчі Нацполіції впродовж 2015-2019 років розпочали розслідування у 315 кримінальних провадженнях за фактами можливого вчинення злочинів посадовцями НААН України та її структурних підрозділів на території майже всіх областей України.

Тож, у 56 справах слідчі встановили осіб, які вчинили злочин, повідомили їм про підозру та направили обвинувальні акти до суду; ще у 8 справах особам повідомлено про підозру.

У інших кримінальних провадженнях продовжується розслідування, спрямоване на збирання доказів.

Встановлено, що основними причинами недоотримання доходу, розкрадання майна та завдання збитків НААН України є укладання завідомо збиткових договорів про спільну діяльність, зокрема здача в оренду земельних ділянок за завідомо заниженими цінами та на не вигідних для НААН України умовах.

Також йдеться про документальне заниження врожайності та подальше привласнення фактично зібраного врожаю, розтрату земельних ділянок та іншого майна, яке ввірене та перебувало у віданні НААН України з використання різних злочинних схем та способів, та розтрату коштів, які виділені на закупівлю сільськогосподарської продукції, гербіцидів тощо.