У Харкові бійців нагородили орденами "Народний Герой України", деяких — посмертно

У Великій залі Харківського національного академічного театру опери та балету ім. Лисенка відбулася урочиста церемонія нагородження десятьох бійців, зокрема і посмертно, недержавними орденами «Народний Герой України».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Церемонію відвідали учасники АТО/ООС, курсанти військових вишів, кадетського корпусу, жителі Харкова.

"Ця церемонія - 31-а за рахунком, і кожного разу ми дякуємо тим, хто захистив свою землю ціною своєї крові. Орден «Народний Герой України» існує з червня 2015-го року, він виробляється зі срібла, що надходить від простих громадян. За цей час нагородами відзначено понад 360 осіб. Сьогодні у списку десятьох нагороджених - жителі Харківщини та інших регіонів країни. Цей орден відзначає не тільки тих, хто захищає Україну із зброєю в руках, але й фронтових лікарів, волонтерів, громадських діячів, журналістів, і це справжнє народне визнання", - зазначила, відкриваючи церемонію, медик-волонтер Галина Алмазова.

Церемонія нагородження недержавним орденом "Народний герой України" у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Серед тих, хто нагороджений посмертно, - харків'янка, мати двох дітей Яна Червона (позивний «Відьма»). Спочатку війни вона возила допомогу на фронт, а з 2016 року проходила службу у 46-му окремому штурмовому батальйоні ЗСУ України. Загинула в квітні 2019 року, коли не залишила свою позицію під час бою та не дала ворогу можливості заволодіти лінією оборони батальйону.

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Також посмертно нагороджено 15-річного харківського школяра Данила Дідіка, який загинув у лютому 2015 року під час акту тероризму - вибуху гранати, - коли він йшов у колоні активістів біля Палацу спорту у Харкові.

Посмертно нагороджений й виходець з Києва Андрій Широков (позивний «Сім’янин») - батько п'ятьох дітей, який воював у складі 54-ї механізованої бригади.

Інші військові та один волонтер особисто отримали свої нагороди.

Серед них - харків'янин Григорій Сіваченко (позивний «Гора») з батальйону «Айдар». Він під час оборони 32-го блокпосту виявив і знищив групу російських офіцерів, а згодом виявив розвідувальну школу окупантів і знешкодив велику групу інструкторів. Також орденом нагороджений волонтер з Білої Церкви Юрій Москаленко, який всі роки війни допомагає військовим: їздить на передову, встановлюючи камери слідкування, які “бачать” від двох до п’яти кілометрів навкруги.

Після церемонії нагородження у театрі відбувся святковий концерт військово-патріотичної пісні.