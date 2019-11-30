Амосова повідомила про поновлення на посаді ректора Національного медінституту

Печерський районний суд м.Києва своїм рішенням від 28 листопада 2019 року поновив Катерину Амосову на посаді ректора НМУ ім. О.О.Богомольця.

Про це Амосова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“...Суд поновив мене на посаді ректора НМУ ім. О.О.Богомольця. Раніше мене поновили три судові інстанції, включно з Верховним судом. Одночасно наказом міністра юстиції від 21.11.2019 скасовано незаконне внесення сільською радою Вінницької області до реєстру Кучіна Ю. як керівника НМУ ім. О.О. Богомольця”, - йдеться в її повідомленні.

Як зазначається в ухвалі суду, скрін якої розміщений на сторінці Амосової, Амосову поновлено на посаді з 2 жовтня 2018 року. Згідно з рішенням, їй має бути відшкодовано зарплату за весь період від моменту звільнення у розмірі понад 278 тис. грн, а також судовий збір та моральну шкоду в розмірі 1 тис. грн.

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Катерина Амосова також пообіцяла оприлюднити результати аудиту та поновити на посадах співробітників університету, звільнених за часів керівництва МОЗом Уляною Супрун.

Рішення Печерського суду набуде чинності після закінчення терміну подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляцію не буде подано.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня 2018 року Катерина Амосова була звільнена з посади ректора НМУ за невиконання умов контракту. Цьому рішенню передували висновки комісії МОЗ України, яка визнала роботу Амосової у 2017 році незадовільною.

15 серпня призначений МОЗ на посаду в.о ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Юрій Кучин не зміг потрапити до свого робочого місця. Вхід до будівлі університету було заблоковано невідомими особами.

5 вересня Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію наказу МОЗ України від 14 серпня 2018 року про призначення Кучина в.о. ректора НМУ ім. Богомольця та заборонив МОЗ призначати на цю посаду будь-яку особу, крім випадків, визначених положенням Закону України "Про вищу освіту".

7 вересня 2018 року виконувачем обов'язків ректора Національного медичного університету ім.Богомольця призначено експроректора університету Олександра Науменка.

Водночас 20 вересня Печерський суд ухвалив рішення про визнання звільнення Амосової з посади ректора НМУ незаконним.