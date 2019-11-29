“Мінеру” Офісу Президента оголосили підозру

Київська прокуратура оголосила підозру чоловіку, який повідомив про замінування Офісу Президента.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва у Facebook.

"Київською місцевою прокуратурою № 6 повідомлено про підозру 45-річному жителю міста Кропивницького Кіровоградської області у здійсненні неправдивого повідомлення про підготовку вибуху у приміщенні Офісу Президента України на вулиці Банковій", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що повідомлення про замінування надійшло на телефон спецлінії «102» 26 листопада.

Правоохоронці та спеціалісти вибухотехнічної служби, які виїжджали на місце події, жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не знайшли.

В результаті проведення першочергових слідчих дій вдалося встановити особу «мінера» та затримати його.

На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене правопорушнику загрожує до 6 років позбавлення волі.