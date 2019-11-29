З 1 грудня зросте розмір допомоги з безробіття

В Україні з 1 грудня відповідно до закону про державний бюджет на 2019 рік збільшиться один з ключових соціальних стандартів - прожитковий мінімум, від розміру якого залежать соціальні та трудові виплати, серед яких допомога з безробіття.

Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

Таким чином, з 1 грудня максимальний розмір допомоги з безробіття збільшиться до 8408 гривень.

“Сьогодні прожитковий мінімум на одну особу становить для працездатних осіб 2007 грн, а з 1 грудня зросте до 2102 грн. Це означає, що ті, хто отримує максимальну допомогу з безробіття (яка вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи й не може перевищувати зараз 8028 грн), з 1 грудня будуть отримувати більше - 8408 грн за місяць (4 прожиткові мінімуми)” - наголосили у центрі зайнятості.

Водночас розмір мінімальної допомоги з безробіття залишиться без змін – 610 грн (для осіб, які сплачували страхові внески менш як 6 місяців). Тобто, розмір допомоги з безробіття коливається від 610 до 8408 гривень, в залежності від страхового стажу і розміру заробітної плати, отримуваної перед звільненням. Середній розмір допомоги за жовтень у м. Києві склав 6293 грн.

За даними Київського міського центру зайнятості, на початок листопада допомогу з безробіття в столиці отримували 7327 безробітних, серед них мінімальну, в розмірі 610 гривень, – 381 безробітний, у розмірі 1630 гривень – 223, а максимальну допомогу з безробіття – 3520 осіб.