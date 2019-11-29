Інститут демографії — проти електронного перепису населення

Науковці розкритикували намір уряду провести оцінку чисельності населення замість повноцінного перепису.

Про це у Facebook написала директор Інститут демографії НАН України Елла Лібанова.

"Я категорично проти заміни повноцінного перепису населення оцінками його чисельності. ...У більшості розвинених країн існують демографічні регістри, які містять різноманітну інформацію, але і там переписи проводяться. Проводяться з використанням даних регістрів, за вужчим колом питань, але проводяться. В Україні ж таких регістрів просто не існує, і оцінка чисельності населення, проведена з величезною кількістю припущень, їх не може замінити. За відсутності надійної інформації про генеральну сукупність (про все населення країні і його розміщення по території) неможливо забезпечити належну репрезентативність вибіркових (соціологічних) обстежень. А не маючи різнобічної інформації про населення, неможливо забезпечити належну якість управління країною. Країна - це не територія, не банки і не бізнес, хоча все це є дуже важливим; країна - це передусім люди, їх якість і тривалість життя, рівень освіти, статус на ринку праці, джерела доходів, склад родини, кількість дітей, визначення своєї етнічної приналежності, рідна мова", - написала Лібанова.

Як повідомляв Укрінформ, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет поділився планами щодо проведення перепису 2020 року. Він зазначив, що перепис заплановано провести в електронному вигляді, зекономивши таким чином 2-3 мільярди гривень. Високопосадовець зазначив, що перепис — це важливий захід, ось тільки на сьогодні його проведення в існуючому досі форматі — недозволена розкіш для України. Тому ... було вирішено провести т.зв. електронний перепис. Бюджет здійснення перепису населення, згідно з проєктом Держслужби статистики, становить 5 мільярдів гривень.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 30 липня 2019 року підписав указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг". Також указом започатковується робота над проведенням електронних виборів та електронного перепису населення в Україні. Серед ключових завдань, передбачених указом, — прискорення наповнення Єдиного державного демографічного реєстру, який наразі містить дані лише близько 14 млн громадян, та запровадження інноваційних засобів електронної ідентифікації.