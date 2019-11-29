В Україні стартують акції безкоштовного тестування на ВІЛ

До Світового дня боротьби зі СНІДом, який відзначається 1 грудня, в Україні відбудеться низка заходів анонімного безкоштовного тестування на ВІЛ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"29 листопада розпочнеться акція “ВІЧ:НА:ВІЧ”, під час якої благодійна організація "100% життя" разом із Центром громадського здоров’я презентує мобільний додаток HIV Test. Кожен, хто завантажить цей додаток і зробить онлайн тест з 1 до 14 грудня, зможе отримати заохочення", - йдеться в повідомленні.

Захід відбудеться за адресою: Київ, вул. Лаврська 23, біля меморіалу "Червона стрічка".

З 10.00 до 13.00 на столичній Контрактовій площі пройде акція “Тест під хмарами”. Міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров’я" спільно із ЦГЗ запрошують пройти тестування на ВІЛ за допомогою слинних тестів. Всі учасники отримають квиток на колесо огляду.

Читайте також: МОЗ закликало українців пройти тестування на ВІЛ та гепатит

1 грудня зробити анонімний безкоштовний тест на ВІЛ зможе кожен охочий у спеціально обладнаних наметах у гіпермаркетах "Ашан". Акція відбудеться у дев'яти містах України: Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Чернівцях, Кривому Розі, Запоріжжі, Житомирі.

У МОЗ також нагадують, що зробити тест на ВІЛ можна щодня, звернувшись до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра - або у найближчому пункті тестування, який можна знайти на мапі.