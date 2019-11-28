Розгляд "справ Майдану" кількома відомствами ускладнить слідство - Закревська

Адвокат сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська вважає, що передача справ щодо злочинів під час Революції Гідності від Генпрокуратури кільком відомствам (Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань) ускладнить розслідування.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Укрінформу.

"Це (передача справ - ред.) ускладнює процес. В принципі, є зв'язок між економічними злочинами, які перейдуть для розслідування в НАБУ, і насильницькими злочинами. Але щоб його побачити, потрібна все-таки якась координація між розслідуванням НАБУ і тими, хто розслідує насильницькі злочини. Я, чесно кажучи, поки що не зовсім розумію, що буде в СБУ. Треба подивитися. Можливо, це якось можна вирішити хоча б загальною групою прокурорів... Тому що в цьому і була ідея, що коли була узурпація влади Януковичем, створення схем Клименка, схем викачування грошей, ще якихось розкрадань, – ці гроші у якийсь спосіб потім використовувалися в тому числі і для переслідування Майдану, для роздачі додаткової винагороди "Беркуту"або фінансування тітушок", - заявила вона.

Як повідомлялося, директор ДБР Роман Труба 22 листопада, заявив, що розслідування кримінальних справ стосовно Майдану буде розподілене між правоохоронними органами. Зокрема, за його словами, 114 кримінальних проваджень будуть розподілені між ДБР, Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Службою безпеки України.

Раніше, 21 листопада, Закревська оголосила голодування, вимагаючи ухвалення Верховною Радою поправки до закону про Державне бюро розслідувань, яка дозволить перевести до бюро слідчих Генпрокуратури, що займалися б "справами Майдану".

Закревська заявила, що не прийматиме їжу доти, доки у ДБР не буде створено такого управління.

Розслідуванням "справ Майдану" займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював прокурор Сергій Горбатюк. Однак із 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформоване.

15 листопада Верховна Рада почала розглядати законопроєкт №2116 про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі поправки.

Зокрема, поправка №318 передбачає, що для забезпечення безперервності й ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу - якщо вони на час набрання чинності цим законом проводять досудове розслідування або здійснюють процесуальне керівництво (не менше 4 місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо акцій протесту з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і які підлягають передачі за підслідністю до ДБР, але не пізніше, ніж 11 січня 2020 року.

Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.