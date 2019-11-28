Суд зменшив заставу для фігуранта "справи бронежилетів" Марченка до 20 мільйонів
Про це повідомляє пресслужба суду.
"Застосовано до підозрюваного Марченка Д.О. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня 2020 року з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 20 000 000 у національній грошовій одиниці", - уточнили в суді.
Таким чином, клопотання слідчого теруправління ДБР у Києві про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суд задовольнив частково.
Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ генерал-майору Дмитру Марченку, двом його заступникам та двом начальникам відділів оголосили підозри у постачанні у військо неякісних бронежилетів.
У ДБР стверджують, що ці посадовці здійснили закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.
11 листопада Печерський суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 76 млн грн.