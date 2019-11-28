Суд зменшив заставу для фігуранта "справи бронежилетів" Марченка до 20 мільйонів

Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 20 млн грн для начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ генерал-майора Дмитра Марченка.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Застосовано до підозрюваного Марченка Д.О. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня 2020 року з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 20 000 000 у національній грошовій одиниці", - уточнили в суді.

Таким чином, клопотання слідчого теруправління ДБР у Києві про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суд задовольнив частково.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ генерал-майору Дмитру Марченку, двом його заступникам та двом начальникам відділів оголосили підозри у постачанні у військо неякісних бронежилетів.

У ДБР стверджують, що ці посадовці здійснили закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.

11 листопада Печерський суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 76 млн грн.