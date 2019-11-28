Нацбанк позивається до Дубінського через інформацію про “злодійську схему”

Національний банк позивається до народного депутата Олександра Дубінського щодо захисту ділової репутації, Солом’янський райсуд Києва вже відкрив провадження за цим позовом.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Солом’янський районний суд міста Києва 12 листопада відкрив провадження за позовом Національного банку України до депутата Верховної Ради Олександра Дубінського про захист ділової репутації центрального банку", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, Національний банк вимагає від Дубінського спростувати недостовірну інформацію, поширену ним у мережі Інтернет у обліковому записі DubinskyPro на вебресурсах youtube.com та facebook.com.

"Зокрема, депутат повідомив, що керівництво Національного банку в особі голови НБУ Якова Смолія та першого заступника голови Катерини Рожкової нібито організувало "злодійську схему", яка полягає у цілеспрямованому виведенні банків із ринку за хабарі від їхніх акціонерів для подальшої виплати їм компенсації з держбюджету. Депутат навів приклад виведення "Радикал Банку" з ринку у 2015 році та нібито здійсненої сплати з боку Національного банку на користь бізнесмена-втікача Сергія Курченка майнової шкоди у розмірі 128 млн грн", - уточнює регулятор.

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У цьому зв'язку в НБУ наголошують, що звинувачення в організації злодійської схеми з виведення банків з ринку є безпідставними та абсурдними, вводять в оману суспільство, "мають на меті очорнити бездоганну ділову репутацію керівництва НБУ, дискредитувати реформу банківського сектору та підірвати довіру до Національного банку".

Натомість, Радикал Банк був виведений із ринку через грубе порушення у сфері готівкового обігу, яке загрожувало збереженню довірених банку коштів вкладників, підкреслюють у Нацбанку.

Як зазначається, також не відповідає дійсності інформація, що Національний банк "допомагає Сергію Курченку, виплачуючи йому з бюджету 128 млн грн".

"Національний банк не відшкодовував і не допомагає ані Сергію Курченку, ані акціонеру Радикал Банку ТОВ "Промислова інноваційна компанія". Офіційне спростування щодо цього питання Національний банк вже публікував у вересні цього року", - заявили у НБУ.

Нацбанк вимагає від Олександра Дубінського спростувати необґрунтовані звинувачення, які зводять наклеп на керівництво НБУ та рішення центробанку, поширивши на вебресурсах youtube.com та facebook.com спростування, зміст якого наводиться у позові.

Раніше Правління Національного банку України заявило, що атаку на НБУ, яка вже триває кілька тижнів, здійснює ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд дол. Головним "виконавцем" цих атак у регуляторі вважають депутата Олександра Дубінського, за визначенням НБУ - "фігуранта антикорупційних розслідувань, якого в медіа називають рупором олігарха Коломойського".

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.

Щоб урятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 млрд грн.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові спори (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).