Професіоналізм та мудрість Патона є взірцем для майбутніх поколінь - Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав з днем народження президента Національної академії наук України, академіка, Героя України Бориса Патона і побажав йому ще багато років служити українській науці та нашій державі.

Привітання Глави держави оприлюднено на його офіційному сайті.

"Вельмишановний Борисе Євгеновичу! Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого дня народження та найтепліші слова глибокої шани... Ваші вражаючі наукові здобутки — безцінний внесок у вітчизняну і світову науку. Ваш світлий розум, високий професіоналізм та життєва мудрість — взірець для майбутніх поколінь. Без перебільшення, Ви — гордість Української держави, один із її символів", - зазначив Президент.

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Він побажав Б.Патону міцного здоров’я й невичерпної життєвої енергії.

"Нехай Ваш багатий досвід, талант, самовіддана подвижницька праця і невтомна наснага ще багато років слугують українській науці та нашій державі", - зазначив Зеленський.