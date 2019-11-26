Штучний інтелект створив портрет Бориса Патона

Унікальний фотопортрет уперше створений штучним інтелектом. Це робота "Геній" - портрет академіка Бориса Патона, створений з ініціативи Міжнародного благодійного фонду "Душа України".

Про це повідомив засновник Фонду, автор ідеї портрета, фотограф, який 30 років мешкає у США, Сергій Мельникофф на презентації роботи в Укрінформі, де відбувся її перший показ.

"Це портрет Бориса Євгеновича Патона, якому завтра виповнюється 101 рік. І це перший портрет конкретної людини, зроблений штучним інтелектом. Він вважається еталоном фотомистецтва ХХI століття. Тобто це вже шедевр", - наголосив Мельникофф.

Він розповів, що оригінальний файл портрета - 4 х 4 метри, що це фінальна стадія реалізації культурного проекту вартістю півмільйона доларів і роки наполегливої ​​праці, що для створення портрета висококласними програмістами був написаний спеціальний алгоритм.

Презентація фотопортрету академіка Бориса Патона, створеного штучним інтелектом, в Укрінформі / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

"Ми завантажили в суперкомп'ютер понад 2 тисячі фотографій, оброблених у високій поліграфічній якості. Це фотографії Бориса Патона, починаючи в 1920-их років. Він надав сімейні альбоми, ми попросили НАН України і забрали все, що у них є. Ми відібрали 2 тисячі для роботи комп'ютера", - розповів засновник Фонду.

Він уточнив, що весь масив займав сотні гігабайт, для чого знадобився суперкомп'ютер.

"Звичайний комп'ютер оброблятиме такий масив місяці або навіть роки. Алгоритм нам написали безоплатно - в подарунок, дізнавшись чий портрет. А суперкомп'ютерів у світі - раз-два-три і все. І час їх розписаний на роки вперед. Секунда на суперкомп'ютері коштує тисячу доларів. Нам потрібно було 3 години, тобто 11 млн доларів. А дарувати час суперкомп'ютера нам ніхто не хотів. У результаті за час суперкомп'ютера ми заплатили ціну, яку спроможні були заплатити, і знову ж таки завдяки імені Бориса Євгеновича", - сказав Мельникофф.

За його словами, ця робота буде продана через аукціон Heritage, третій за величиною після Sotheby's і Christie's. Зацікавився славнозвісний музей сучасного мистецтва - Музей Гуггенхайма в Нью-Йорку.

"Буде ще два передаукціонних покази - у Лондоні і Нью-Йорку. І 500 тисяч доларів - це стартова ціна. Цілком можливо, що він піде за абсолютно інші гроші", - припустив автор ідеї, зазначивши, що остання фотографія, яка була куплена на аукціоні за серйозні гроші - 4,3 млн дол - "Рейн два" Андреаса Гурскі, сучасного фотографа з Німеччини.

Мельникофф запевнив, що всі отримані кошти підуть на благодійні проекти Фонду, що Фонд заробляє гроші сам і не має великих спонсорів. Всі члени Фонду, головою Опікунської ради якого є Борис Патон, - волонтери, і ніхто з них не отримує зарплату з тих коштів, які Фонд збирає.

"Моя мрія - допомагати дітям, які тут на Сході втратили руки і ноги через заміновані іграшки. Був розкид таких іграшок, Червона армія цим грішить. Це коробки цукерок, дитячі іграшки з 50-грамовою шашкою, м'ячі, купка монет, ручки, ліхтарики, все, що привертає увагу. Коли я їх знімав тут, ми знімали з СБУ, тому що їх не можна чіпати, у них контактний детонатор, пальці-руки відриває. У мене в списку 67 таких дітей. У нас є договір з Харківським протезним заводом. А діти - активні, все це ламається. І вони ростуть - за 2-3 роки їм потрібен новий протез", - сказав Мельникофф.

У свою чергу художниця, мистецтвознавець, директор Музею Шолом-Алейхема Ірина Климова відзначила надзвичайні можливості штучного інтелекту, який створив видатний витвір, багатогранний образ.

"Народився дивовижний портрет. Це портрет людини, який - залежно від нашого до неї ставлення або від точки зору - народжує абсолютно новий образ. Він випромінює незвичайне внутрішнє світло, що досягається виразними засобами образотворчого мистецтва. Це дуже емоційний витвір, який має незвичайний вплив на глядача. І крім того, це справжній витвір мистецтва", - наголосила Климова.

Борис Патон - професор, академік АН УРСР, двічі Герой Соціалістичної Праці, Герой України, президент Національної академії наук України.