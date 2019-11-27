Кулика звільнили з прокуратури - ГПУ

Прокурора Костянтина Кулика звільнено з органів прокуратури.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Генеральної прокуратури України.

"Кулик звільнений", - сказали у пресслужбі.

Як повідомлялося, 14 листопада генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що прокурор Костянтин Кулик буде звільнений з органів прокуратури, оскільки не пройшов атестацію.

"Він не прийшов на тестування, закон нам не залишає іншого шляху, ніж попрощатися з Костянтином Геннадійовичем", – сказав Рябошапка.

Раніше, у грудні 2015 року, проти Кулика порушили кримінальну справу за фактом незаконного збагачення. За даними НАБУ, з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, Кулик отримав прибуток у понад 1 мільйон 670 тисяч гривень. Водночас, за даними слідства, у цей же період витрати Кулика перевищили його дохід на 2,6 мільйона гривень, і склали близько 3,4 мільйона гривень.

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Однак Кулика не було засуджено, оскільки у лютому цього року Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачала покарання для чиновників за незаконне збагачення.