Під Кабміном активісти вимагають від Гончарука не звільняти голову НСЗУ Петренка

Під Кабміном близько сотні активістів, представники благодійного фонду "Пацієнти України" та низки пацієнтських організацій вимагають від Прем'єра та уряду не приймати відставку голови НСЗУ Олега Петренка та обмежити вплив на МОЗ зі сторони профільного комітету ВР.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Акція під Кабміном з вимогою до уряду не звільняти Олега Петренка. Фото: Наталія Молчанова/Укрінформ

"Звільнення такого масштабу - це не про особистості, це про гарантії. І зараз ці гарантії втрачаються, що реформа продовжиться. Олег Петренко створював НСЗУ з нуля і довів свою ефективність під час реформи первинної ланки й має продовжити роботу. Якщо він відкрито заявляє, що з новим керівництвом відсутнє однакове розуміння мети, то виникає питання - яка мета у керівництва і чому воно допускає, щоб головні драйвери реформи йшли з посади",- сказала на акції виконавчий директор БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко.

Крім того, серед вимог активістів до уряду - усунути від управління медичною системою міністра охорони здоров’я Зоряну Скалецьку та обмежити вплив голови профільного комітету ВР на МОЗ.

Вона нагадала, що НСЗУ є головним розпорядником коштів у системі охорони здоров’я. Зараз НСЗУ напряму сплачує кошти медзакладам первинної ланки за медичне обслуговування пацієнтів. В наступному році в медреформу мають вступити медзаклади вторинної ланки, бюджет НСЗУ складає 72 млрд грн і від прозорої та злагодженої роботи служби залежить функціонування системи охорони здоров’я.

Активісти також підготували звернення до Президента Володимира Зеленського, в якому просять взяти ситуацію під свій контроль.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок 25 листопада, голова Національної служби здоров’я Олег Петренко написав заяву про відставку з посади. Він заявив, що робить це через розбіжності в поглядах на медичну реформу з керівництвом МОЗ.