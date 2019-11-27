Під Кабміном активісти вимагають від Гончарука не звільняти голову НСЗУ Петренка
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Акція під Кабміном з вимогою до уряду не звільняти Олега Петренка. Фото: Наталія Молчанова/Укрінформ
"Звільнення такого масштабу - це не про особистості, це про гарантії. І зараз ці гарантії втрачаються, що реформа продовжиться. Олег Петренко створював НСЗУ з нуля і довів свою ефективність під час реформи первинної ланки й має продовжити роботу. Якщо він відкрито заявляє, що з новим керівництвом відсутнє однакове розуміння мети, то виникає питання - яка мета у керівництва і чому воно допускає, щоб головні драйвери реформи йшли з посади",- сказала на акції виконавчий директор БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко.
Крім того, серед вимог активістів до уряду - усунути від управління медичною системою міністра охорони здоров’я Зоряну Скалецьку та обмежити вплив голови профільного комітету ВР на МОЗ.
Вона нагадала, що НСЗУ є головним розпорядником коштів у системі охорони здоров’я. Зараз НСЗУ напряму сплачує кошти медзакладам первинної ланки за медичне обслуговування пацієнтів. В наступному році в медреформу мають вступити медзаклади вторинної ланки, бюджет НСЗУ складає 72 млрд грн і від прозорої та злагодженої роботи служби залежить функціонування системи охорони здоров’я.
Активісти також підготували звернення до Президента Володимира Зеленського, в якому просять взяти ситуацію під свій контроль.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок 25 листопада, голова Національної служби здоров’я Олег Петренко написав заяву про відставку з посади. Він заявив, що робить це через розбіжності в поглядах на медичну реформу з керівництвом МОЗ.