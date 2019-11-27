Прем'єр зробив щеплення та запустив кампанію в Україні щодо вакцинації

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зробив щеплення та доручив керівникам областей України розпочати інформаційну кампанію про користь вакцинації та небезпеку інфекційних хвороб.

Про це Гончарук повідомив у Facebook.

За його словами, зараз в Україні кожен другий дорослий не вакцинований від дифтерії, серед дітей щеплення зробили 65%. Водночас показники вакцинації проти кору, паротиту та краснухи значно вищі, наприклад, серед дітей до року — 76% вакцинованих, до 6 років — 87%.

"Чому така різниця? Бо минулого року після спалаху кору всі раптом побігли вакцинуватись", — зазначив очільник уряду.

Читайте також: Гончарук доручив до кінця 2020 року підключити всі медзаклади до eHealth

Під час селекторної наради він доручив очільникам облдержадміністрацій «почати найширшу інформаційну кампанію про користь вакцинації та ризики поширення інфекційних хвороб через низький рівень вакцинації серед населення» та провести аудит умов та належного стану зберігання вакцин у своїх областях, про результати якого прозвітувати Міністерству охорони здоров’я.

Також прем’єр наголосив, що в Україні, попри розповсюджені міфи, достатньо вакцин.

Читайте також: ПЦУ закликає українців робити щеплення

Нагадаємо: станом на кінець жовтня в Україні було зафіксовано 20 випадків дифтерії у 2019 році.