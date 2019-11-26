Українці “застрягли” в індійських лікарнях — МОЗ вирішує питання із трансплантацією

Для врегулювання критичної ситуації щодо лікування українців, які очікують на операції з трансплантації в індійських лікарнях, представники міністерств охорони здоров'я України та Індії проведуть оперативну зустріч.

Про це на пресконференції у вівторок, 26 листопада, заявила профільний міністр Зоряна Скалецька, інформує пресслужба МОЗ.

Міністр пояснила, що в лікарнях Індії перебуває восьмеро українських пацієнтів (серед них двоє дітей), направлених на лікування державним коштом з метою трансплантації життєво важливих органів. Проте через запровадження Міністерством охорони здоров'я Індії квот на трансплантацію органів для іноземних громадян проведення операцій для українців та інших іноземних громадян фактично заблоковано.

“Єдина проблема, яка не дозволяє наразі провести необхідні операції — наявність політичного рішення Індії щодо квотування на трансплантацію. Моє рішення — допомогти людям за будь-яку ціну, навіть якщо ми будемо змушені провести для них більш коштовне лікування в інших клініках Індії. Наразі наша команда розробила механізм, за яким ми зможемо здійснити додаткові витрати на лікування, якщо такі виникнуть. Саме про це збираємося провести переговори із Міністерством охорони здоров'я Індії”, - сказала Скалецька.

За інформацією МОЗ, ці восьмеро пацієнтів очікують на пересадку легенів, серця та комплексу цих органів. Індія залишається єдиною країною, яка приймає іноземців на трансплантацію за вартістю, що може бути оплачена із державного бюджету України (вартість лікування у США та Німеччині буде вищою у 5-10 разів).

Загалом, за даними МОЗ, індійські лікарі здійснюють медичний нагляд за вісімнадцятьма українцями, які потребують трансплантації. Для їх лікування МОЗ України протягом 2018-2019 років переказало $2,1 млн, один пацієнт лікується за рахунок залишкових коштів. З урахуванням усіх коштів, які наявні на рахунках індійської клініки, витрат на обстеження та лікування, які вже проведені нашим пацієнтам, загальний залишок становить $2,2 млн. Вартість лікування одного пацієнта коливається від $95 тис. до $155 тис. США — залежно від діагнозу.

Як повідомив керівник підгрупи з трансплантації Офісу реформ Міністерства охорони здоров'я України Дмитро Коваль, до кінця нинішнього року Україна планує направити на лікування за кордон з метою трансплантації нирок, легенів, серця та кісткового мозку додатково 94 пацієнта, на що з державного бюджету заплановано виділити 233 млн грн.