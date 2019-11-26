Справа на 37 мільйонів: НАБУ розслідує розкрадання під час будівництва “Широкого Лану”
Про це сказала в.о. директора миколаївського теруправління ДБР Вікторія Басалаєва на брифінгу 26 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми проводили розслідування у справі про розкрадання при будівництві полігону "Широкий Лан". Наші наші слідчі зібрали доказову базу, провели обшуки, допити, експертизи і таке інше. Сума збитків становить понад 37 мільйонів гривень. Документ, який називається повідомленням про підозру, був прописаний. Йдеться про чиновника Міноборони досить високого рівня і керівника підрядної організації. Але згідно із законом, якщо сума збитку перевищує 900 тисяч грн - це підслідність НАБУ. Отож ми ще у серпні направили справу до військової прокуратури для визначення підслідності за НАБУ», - сказала Басалаєва.
Вона також наголосила, що, якби вони наважилися оголосити підозру, то справа могла б розвалитися у суді.
Як уже повідомлялося, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році між Міністерством оборони і генпідрядником було укладено договір на виконання робіт з будівництва табірного містечка на території полігону "Широкий Лан". За умовами договору об’єкт мав бути повністю готовим та зданим в експлуатацію у 2018 році, однак частина будівельних робіт не була виконана.
Відповідальною за здійснення технічного нагляду особою було призначено військовослужбовця Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ, проте він не проконтролював відповідність обсягу виконаних робіт умовам договору. Як наслідок, компанія-будівельник отримала від Міноборони 37 млн грн за роботи, які фактично не виконані.
Провадження відкрито за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб); ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах); ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) Кримінального кодексу.