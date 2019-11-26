Справа на 37 мільйонів: НАБУ розслідує розкрадання під час будівництва “Широкого Лану”

Матеріали справи щодо розкрадання при будівництві військового полігону "Широкий Лан" територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване в Миколаєві, спрямувало до військової прокуратури для визначення підслідності за Національним антикорупційним бюро (НАБУ).

Про це сказала в.о. директора миколаївського теруправління ДБР Вікторія Басалаєва на брифінгу 26 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми проводили розслідування у справі про розкрадання при будівництві полігону "Широкий Лан". Наші наші слідчі зібрали доказову базу, провели обшуки, допити, експертизи і таке інше. Сума збитків становить понад 37 мільйонів гривень. Документ, який називається повідомленням про підозру, був прописаний. Йдеться про чиновника Міноборони досить високого рівня і керівника підрядної організації. Але згідно із законом, якщо сума збитку перевищує 900 тисяч грн - це підслідність НАБУ. Отож ми ще у серпні направили справу до військової прокуратури для визначення підслідності за НАБУ», - сказала Басалаєва.

Вона також наголосила, що, якби вони наважилися оголосити підозру, то справа могла б розвалитися у суді.

Як уже повідомлялося, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році між Міністерством оборони і генпідрядником було укладено договір на виконання робіт з будівництва табірного містечка на території полігону "Широкий Лан". За умовами договору об’єкт мав бути повністю готовим та зданим в експлуатацію у 2018 році, однак частина будівельних робіт не була виконана.

Відповідальною за здійснення технічного нагляду особою було призначено військовослужбовця Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ, проте він не проконтролював відповідність обсягу виконаних робіт умовам договору. Як наслідок, компанія-будівельник отримала від Міноборони 37 млн грн за роботи, які фактично не виконані.

Провадження відкрито за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб); ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах); ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) Кримінального кодексу.