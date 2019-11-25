Гончарук розповів, скільки аптек вже приєднались до програми "Доступні ліки"

В Україні програма "Доступні ліки" вже діє у понад 7,7 тис. аптек та аптечних пунктів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

"До речі, в Україні вже є понад 7,7 тис. аптек та аптечних пунктів, де працює програма «Доступні ліки». З кожним роком ця цифра збільшується — цього року кількість таких аптек збільшилась в 1,6 раза" - зазначив Гончарук.

Він також додав, що кількість ліків, які пацієнти можуть отримати безоплатно теж збільшується щороку. Зараз за програмою "Доступні ліки" є понад 250 лікарських засобів.

Гончарук також наголосив, що наступного року уряд збільшує фінансування програми більше ніж вдвічі — у 2020 році на програму виділили 2,1 млрд грн. "І плюс ще 1,2 млрд грн уряд виділяє на лікування інсулінозалежного та нецукрового діабету. Тож пацієнти, які живуть з інсулінозалежним діабетом, зможуть отримати потрібний їм інсулін в аптеці безоплатно або з невеликою доплатою за електронним рецептом лікаря" додав Гончарук.

Понад 1,6 млн людей вже скористалися програмою «Доступні ліки».

Як повідомляв Укрінформ, в Україні запустили новий онлайн-сервіс пошуку аптек, які працюють за урядовою програмою "Доступні ліки".

Скористатись інструментом можна за цим посиланням.

Урядова програма “Доступні ліки” діє в Україні з квітня 2017 року.