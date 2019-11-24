Загибель українця у Кельтському морі: консул встановив контакт із судновласником

У зв’язку із загибеллю українського моряка під час шторму в Кельтському морі консул забезпечує необхідні заходи.

Про це Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

“У зв’язку з цим трагічним випадком консул невідкладно встановив контакт із судновласником, агентом судна, крюїнговою агенцією, а також поліцією. Консул забезпечує необхідні у такій ситуації заходи”, - зазначив Кирилич.

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Раніше Фонд допомоги морякам "Асоль" повідомив про смерть 57-річного українського моряка на суховантажному судні ALMA в Кельтському морі. Зазначається, що чоловік зазнав травми внаслідок шторму.

Фото: www.facebook.com/assol.fund