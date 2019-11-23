Малайзія затримала лише судно, де знаходилися українці, а не екіпаж — МЗС

Управління морської поліції Малайзії затримало судно, на якому знаходилися 23 члени екіпажу, включно з громадянами України, а не сам екіпаж.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

"За інформацією морської поліції Малайзії, затриманим є судно, а не екіпаж, у складі якого - українці", - повідомив він.

Кирилич уточнив, що підставою для затримання, як повідомила морська поліція, було порушення норм морського судноплавства - опускання якоря без одержання на те згоди.

"Консул встановив контакт з екіпажем, обговорено алгоритм подальших дій. Тримаємо справу на контролі", - поінформував Кирилич.

Як повідомлялося, 22 листопада Управління морської поліції Малайзії (MMEA) затримало судно з 23 членами екіпажу, серед яких є громадяни України.