День пам’яті жертв голодоморів: українців закликають долучитись до акції "Запали свічку"
У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування загиблих співвітчизників та встановити свічку на підвіконні.
У пам’ять про мільйони українців, вбитих під час геноциду, свічки запалюватимуть на центральних площах міст, біля пам’ятників жертвам Голодомору, у храмах та в Залі пам’яті Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" у Києві.
Традицію запалювати свічки у вікні своїх будинків запропонував історик, політолог, дослідник Голодомору Джеймс Мейс.
День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада.
У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.