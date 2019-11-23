День пам’яті жертв голодоморів: українців закликають долучитись до акції "Запали свічку"

У суботу, 23 листопада, в День пам’яті жертв голодоморів, о 16:00 буде оголошено хвилину мовчання, після якої розпочнеться акція "Запали свічку".

У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування загиблих співвітчизників та встановити свічку на підвіконні.

У пам’ять про мільйони українців, вбитих під час геноциду, свічки запалюватимуть на центральних площах міст, біля пам’ятників жертвам Голодомору, у храмах та в Залі пам’яті Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" у Києві.

Традицію запалювати свічки у вікні своїх будинків запропонував історик, політолог, дослідник Голодомору Джеймс Мейс.

День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада.

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.