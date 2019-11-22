Віче гідності, віднесені штормом і закарпатські ківі

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Володимир Тарасов

У четвер, 21 листопада, українці відзначили День гідності та свободи. Ввечері на столичному Майдані Незалежності відбулося віче "Ми маємо гідність!". Організатором заходу виступив "Рух опору капітуляції". На сцені виступили громадські активісти, представники духовенства, політики, ветеран АТО Ігор Мазур (позивний "Тополя"), батько героя Небесної сотні Романа Гурика, колишній в'язень Кремля Володимир Балух. На завершення учасники заходу зі свічками та лампадками у руках знову вшанували пам'ять усіх загиблих захисників України та борців за її незалежність. Після цього люди рушили на алею Героїв Небесної сотні, де теж було запалено свічки, а звідти – до Офісу Президента, де й закінчилося віче.

Фото: Павло Багмут

На алеї Героїв Небесної сотні тим часом відкрили виставковий простір "М³: Майдан. Меморіал. Музей" із масштабною експозицією, присвяченою подіям Революції гідності. У цій конструкції – чотири яруси, фотографії на трьох, за хронологією, відтворюють події на Майдані, світовий контекст, інтерактивний елемент з пов’язуванням стрічок, на горішньому ярусі буде показано, який вигляд матиме Музей Революції гідності.

“Внизу карта – топографія Майдану, яку створив під час подій на Майдані професійний картограф Дмитро Вортман. Це близько 50 карт. Він відслідковував розташування сил протистояння ледь не кожен день і фіксував важливі події від першого дня Євромайдану і до завершення Революції гідності. Ці карти є дуже важливим документальним відображенням динаміки протестного руху. Ми плануємо наступного року видати Атлас Революції гідності, і ці карти будуть в його основі”, - сказав директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності Ігор Пошивайло.

Він також додав, що виставковий простір буде відкрито й для інших проєктів – освітніх, мистецьких, культурних. У теплу пору року тут відбуватимуться презентації, зустрічі, дискусії, обговорення.

Конструкція стоятиме тут близько року - допоки не розпочнеться будівництво музею.

Фото: Альона Николаєвич

У Львові ж з нагоди Дня гідності та свободи, зокрема, відбулася церемонія покладання квітів на могили борців за незалежність України на полі почесних поховань №67 Личаківського кладовища.

Фото: Олексій Ковальов

На лінії розмежування на Донбасі у Станиці Луганській відкрили відремонтований міст через річку Сіверський Донець. За словами Президента України Володимира Зеленського, оновленим мостом не зможе проїхати танк, бо конструкція завузька для цього. "Натомість по ньому може легко проїхати швидка, можна перевезти продукти, не треба надважких зусиль, щоб просто перейти з одного боку на інший", – написав Зеленський в Facebook після відкриття.

Фото: Ніна Ляшонок

У п'ятницю, 22 листопада, через шторм неподалік Одеси зірвало з якоря й віднесло в море невеликий танкер "Делфі", який спочатку перебував в акваторії порту "Південний". У результаті воно сіло на мілину приблизно за кілометр від пляжу "Дельфін". На "Делфі" перебуває не менш ніж 15 осіб. Вони відмовилися евакуюватися. В Одеській ОДА створили оперативний штаб для порятунку судна й надання допомоги екіпажу. Станом на 15:00 одеським рятувальникам вдалося зняти з борту двох членів екіпажу та капітана.

Фото: Павло Багмут

Справа порваної сорочки: Бориспільська місцева прокуратура на початку цього тижня повідомила про підозру колишньому депутату Олегу Ляшку через бійку з головою Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом. Нагадаємо, той заявив, що 6 листопада в аеропорту "Бориспіль" Ляшко порвав йому сорочку. Прокуратура просила суд обрати екснардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча). Натомість Бориспільській міськрайонний суд Київської області обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями Ляшка суд визначив народних депутатів Михайла Волинця (фракція "Батьківщина") та Вікторію Сюмар ("Європейська солідарність").

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Маркіян Лисейко

Військовослужбовець на позиції ЗСУ на території шахти "Бутівка" на околицях Донецька.

Фото: Маркіян Лисейко

Кошенята на позиції ЗСУ на території шахти "Бутівка" на околицях Донецька.

Фото: Сергій Гудак

Кіт серед плодів ківі морозостійкого сорту "Карпат Стратона Валентайн", виведеного селекціонером Генріхом Стратоном, в Ужгороді.

Фото: Микола М'якшиков

Собака під час відкриття першого муніципального майданчика для вигулу собак та занять із ними у Дніпрі.

Фото: Олексій Ковальов

Дівчинка на самокаті їде першою в Сєвєродонецьку, що на Луганщині, велодоріжкою.

Фото: Юлія Овсяннікова

Голова свині перед будівлею Національного банку України під час акції з вимогою відставки голови НБУ Якова Смолія в Києві.

Фото: Юлія Овсяннікова

Учасники акції з вимогою відставки голови НБУ Якова Смолія в Києві.

Фото: Юлія Освяннікова

Жінка під час поминального молебню та покладання квітів у пам'ять про загиблих учасників Революції гідності біля екуменічного храму Архістратига Михаїла та українських новомучеників Української греко-католицької церкви на алеї Героїв Небесної сотні в Києві.

Фото: Геннадій Мінченко

Фрагмент виставки "Київ незламний".

Фото: Юрій Рильчук

Актори Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка під час феєрії-бурлеску "Енеїда" за мотивами однойменної поеми І. Котляревського в Івано-Франківську.

Фото: Олександр Лапін

Ігровий момент матчу 5-го туру XXIX чемпіонату України з волейболу серед команд жіночої Суперліги між вінницьким ВК "Білозгар-медуніверситет" (біло-чорна форма) та запорізьким ВК "Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ", що завершився поразкою господарок майданчика з рахунком 0:3, у Вінниці.