Антикорупційний суд зобов’язав порушити справу щодо ексглави СБУ Грицака

Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро порушити кримінальну справу щодо колишнього голови Служби безпеки України Василя Грицака.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар НАБУ Світлана Олефіра.

“Була ухвала Вищого антикорупційного суду, відповідно до якої було внесено до ЄРДР відомості”, - сказала вона.

При цьому Олефіра відмовилася назвати кваліфікацію злочину, за якою порушили справу, пославшись на таємницю слідства.

Водночас у ВАКС Укрінформу повідомили, що суд зобов’язав НАБУ порушити справу за ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),ст.365 (перевищення влади або службових повноважень, ст.366 (службове підроблення), ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 111 (державна зрада), ст.114 (шпигунство) ККУ.

Як відомо, Василь Грицак очолював СБУ з 2 липня 2015 до 3 червня 2019 року.