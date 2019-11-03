Це тимчасова евакуація: Бабченко виїхав з України

"Якщо Україна вибере «кандидата Х» - я зараз без персоналій, я про загальну тенденцію в країні - я наступного ж дня починаю запуск процесу «я звалюю». Рівно півроку тому написано. Ось рівно, майже день в день. Я сказав. Я зробив ", - написав журналіст.

Він зазначив, що всі ці півроку йому в коментарях писали, що Україна вибрала Зеленського, "звалюй, як обіцяв".

"Ну, ось. Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав ... А сидіти і ворожити, почнеться або не почнеться в рамках нової концепції "мир-дружба-жвачка" обмін екстрадиціями - це без мене. Я наразі за огорожею постою ", - зауважив журналіст.

У коментарях до посту про від'їзд з України Бабченко підтвердив, що зараз знаходиться в Ізраїлі і пообіцяв, що повернеться.

"Я повернуся. Це тимчасова евакуація", - зазначив він.

Як відомо, 21 лютого 2017 року Бабченко повідомив про те, що у зв'язку з неодноразовими погрозами, які надходили на його адресу і на адресу його родини, він вирішив тимчасово покинути Росію і знаходитися в Празі. У липні 2017 року він жив в Ізраїлі, з серпня того ж року до нинішнього часу - в Києві.

З жовтня 2017 року вів програму «Prime: Бабченко» на кримськотатарському телеканалі ATR.

29 травня 2018 року стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабченка на порозі його квартири у Києві. 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий, а його "вбивство" інсценувала спецслужба.