До 2024 року планують вдвічі скоротити кількість дітей в інтернатах

Міністерство соціальної політики визначило тему дитинства пріоритетом на 2020 рік і планує до 2024 року вдвічі скоротити кількість дітей в інтернатах.

Про це написала міністр соціальної політики Юлія Соколовська у Facebook з нагоди Всесвітнього дня дитини.

“Кожна дитина має право зростати у турботливому родинному середовищі та бути захищеною від жорстокого поводження та насильства. Це повністю збігається з філософією нашої команди, яка визначає тему дитинства пріоритетом Мінсоцполітики на 2020 рік", - наголосила вона.

За словами міністра, головною метою є сприяти розвитку сімейних форм виховання та допомагати сім’ям, щоб до 2024 року щонайменше вдвічі скоротити кількість дітей в інтернатах та запобігати їх потраплянню у інтернатні заклади взагалі.

Соколовська також анонсувала представлення підготовлених карт та моніторингів найближчим часом, “щоб бути відкритішими, давати більше інформації суспільству та допомагати тим, хто цього потребує”.

Як відомо, 20 листопада міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день дитини.