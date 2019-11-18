В інтернатах проживає 95% дітей, які мають батьків - Кулеба

В інтернатах проживає більшість дітей, які не є сиротами, 95% із них мають біологічних батьків.

Про це розповів Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба під час презентації документального фільму "Що таке любов?!" у кінотеатрі "Оскар" у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"1,5 відсотка дитячого населення перебуває в інтернатах. Це 100 тисяч дітей. Це різні типи інтернатів. Їх десятки сьогодні. 95% дітей з цих 100 тисяч мають батьків. Вони не сироти. Це основний міф, або помилка, яка є сьогодні, коли кажеш про реформу інтернатів. Але ця реформа не про те, щоб сиріт влаштовувати в сім’ї. Ця реформа про те, щоб батьківських дітей залишати у власних сім’ях. І бачити біду на її початках", - сказав він.

Кулеба зазначив, що потрібно з самого початку звертати увагу на те, як ця сім’я опинилась у такому стані, що вона вже готова віддати свою дитину до інтернату. За його словами, до такого стану здебільшого призводить бідність або інше неблагополуччя .

"Це може бути одинока мати, яка залишилася з трьома або чотирма дітьми, і їх немає чим годувати. Це може бути особлива потреба, або інвалідність дитини. Хоча тільки 18% дітей в інтернатах - це діти, які мають інвалідність. Всі інші не мають інвалідності...", - зазначив він.

Кулеба додав, що наразі інтернат вважається місцем несвободи, яке ніколи не буде щасливим для дитини.

Документальний фільм "Що таке любов?!" розповідає про життя сиріт та інтернатне виховання дітей в Україні.