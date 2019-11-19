Покарання за неправосудний вирок: КСУ просять перевірити статтю Кримінального кодексу

До Конституційного Суду надійшло подання 55 народних депутатів щодо конституційності статті 375 Кримінального кодексу України, яка передбачає притягнення до відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудного рішення.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду, повідомляє Укрінформ.

"До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 375 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року № 2341–III", - йдеться у повідомленні.

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Як відомо, стаття 375 Кримінального кодексу передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі до п’яти років за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.