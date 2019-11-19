Суд залишив за гратами агента воєнної розвідки РФ, засудженого на 12 років

На Харківщині до 12 років позбавлення волі засуджено агента російської воєнної розвідки, затриманого контррозвідниками Служби безпеки України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники СБУ припинили протиправну діяльність мешканця Харківщини Логунова Мехті Феофановича у серпні 2017 року. Він був завербований російською воєнною розвідкою та протягом 2015-2017 років здійснював збір різнопланової інформації, у тому числі із грифом “таємно”, у військовій сфері та у галузі військово-оборонних розробок. Отримані дані агент передавав кураторам зашифрованим каналом зв’язку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 18 листопада 2019 року Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок Орджонікідзевського районного суду Харкова, яким Логунова було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном 12 років.