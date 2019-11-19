Суд залишив за гратами агента воєнної розвідки РФ, засудженого на 12 років
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“Оперативники СБУ припинили протиправну діяльність мешканця Харківщини Логунова Мехті Феофановича у серпні 2017 року. Він був завербований російською воєнною розвідкою та протягом 2015-2017 років здійснював збір різнопланової інформації, у тому числі із грифом “таємно”, у військовій сфері та у галузі військово-оборонних розробок. Отримані дані агент передавав кураторам зашифрованим каналом зв’язку”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 18 листопада 2019 року Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок Орджонікідзевського районного суду Харкова, яким Логунова було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном 12 років.