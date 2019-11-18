Всеукраїнський диктант: 66 переможців, але без помилок написали лише двоє

Переможцями XIX Всеукраїнського диктанту національної єдності стали 66 учасників, але без жодної помилки його написали лише двоє.

Про це в ефірі Українського радіо розповіли співорганізатори диктанту Олександр Авраменко та Олена Зелінченко, повідомляється на сайті UA: Українське радіо.

“Текст виявився складним, тому лише двоє переможців, хоча минулого року було аж 311 робіт без жодної помилки. Треба зауважити, що минулого року можна було впродовж двох днів піти до науковця, філолога, вивірити всі помилки, порадитися, а тут треба було впродовж 15 хвилин надіслати свою роботу і перевірити диктант було неможливо. Думаю, саме цим і пояснюються лише двоє переможців", - сказав, підбиваючи підсумки диктанту, його автор Олександр Авраменко.

Як зазначила Олена Зелінченко, саме ці двоє (одна з них - 6-класниця із Закарпатської області - ред.) стали абсолютними переможцями. Для тих, хто припустився незначних помилок, організатори вирішили створити другу та третю номінацію – аналог другого та третього місць.

За її словами, через те, що роботи надсилалися електронною поштою, складно було визначити всю географію цьогорічного диктанту. Втім організатори все-таки визначили найактивніші регіони.

“За тими даними, що в нас є, ми можемо сказати, що найактивнішими були Київська область, місто Київ, Донецька та Львівська області. Щодо закордону: 14 листів - з Об’єднаних Арабських Еміратів, причому один з диктантів написаний майже ідеально, 5 листів - з Латвії, 4 - з Малайзії, 3 - з Німеччини, 2 - з Данії і по одному листу з Канади, Фінляндії, Норвегії, Сербії, Йорданії, Чехії, Ізраїлю, Франції, Польщі, Білорусі, Росії та Китаю", - розповіла Зелінченко.

З повним переліком переможців XIX Всеукраїнського диктанту національної єдності можна ознайомитися тут. Перше місце — диктант написано повністю без помилок, друге місце — написали цифри без лапок, третє місце — одна помилка.

Як повідомлялося, 8 листопада об 11:00 тисячі слухачів Українського радіо разом написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Акцію наживо транслювали і в ефірі суспільного телеканалу UA: Перший. Традиційно диктант начитав педагог, радіоведучий, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко.