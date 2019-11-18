Главу Укрексімбанку звільнили з-під варти, застава - майже 3 мільйони

Гриценка було звільнено з-під варти в залі суду.

Він зобов'язаний внести заставу упродовж 5 днів, прибувати до слідчих на їхню вимогу, не відлучатись із Києва без дозволу слідчого, повідомляти слідчого і суд про зміну місця свого проживання та місця роботи, здати паспорти та інші документи, які дають дозвіл для виїзду за кордон, та утриматися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим, що має процесуальний статус у цьому кримінальному провадженні.

Як повідомлялося, співробітники СБУ 16 листопада затримали голову правління Укрексімбанку Олександра Гриценка за дорученням Генеральної прокуратури. Затримання відбувалось у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Після затримання Гриценка одразу ж помістили в СІЗО. Справу веде Генеральна прокуратура.

В СБУ заявили, що Гриценка підозрюють у "відмиванні" доходів посадовцями часів президента-втікача Віктора Януковича, виведенні з-під арешту майна одного з медіахолдингів.

Адвокат Гриценка Денис Галанський, у свою чергу, заявив, що затримання його підзахисного було проведено з грубими порушеннями закону та за відсутності законних підстав.

Гриценка призначили на посаду голови правління Укрексімбанку в серпні 2014 року.