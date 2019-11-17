Адвокат глави Укрексімбанку: Навіть у часи Єжова до "дітей ворогів народу" ставилися краще

Правоохоронці під час затримання голови правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка покинули його малолітню дитину напризволяще без нагляду.

Про це заявив захисник Гриценка Денис Галанський, повідомляє "Прямий".

Адвокат зазначив, що прокурор четвертого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням ГПУ Олександр Говорущак за дорученням старшого групи - відомого прокурора Костянтина Кулика - спільно з оперативниками СБУ захопив Олександра Гриценка 16 листопада біля будинку, де той проживає з сім'єю.

"На момент нападу Олександр Гриценко вів сина (11 років) на заняття у музичний гурток. На очах сина батька скрутили, надягли кайданки і кинули в мікроавтобус. Дитину, що була нажахана звірячим поводженням з батьком, кинули у під’їзді біля жінки-консьєржа", - наголосив Галанський.

За словами захисника, на момент затримання у квартирі, де проживає Гриценко, дорослих членів сім’ї не було, перебував лише старший син 14 років з учителем музики. Мати дітей перебуває за кордоном з 13 листопада. Консьєрж привела дитину додому, зазначив він.

Як підкреслив адвокат, Гриценко тривалий час не знав нічого про долю і стан дитини.

У подальшому, зазначив захисник, "намагаючись приховати свої протиправні дії, Говорущак О.М. склав дивний документ про те, що він начебто передав дітей Гриценка під подальший нагляд та опіку інспектору сектору ювенальної юстиції Новохатньому А.В.".

"При цьому з самого документа випливає, що діти знаходяться у зачиненій квартирі з "дорослою людиною, який представився вчителем музики" та відмовився відкрити двері. Отже, абсолютно очевидно, що дитину було покинуто напризволяще, а інспектор ювенальної юстиції, якщо і був на місці події, прибув значно пізніше, аби "прикрити" бандитів і "прийняти дітей під нагляд і опіку," не бачивши їх у вічі", - додав Галанський.

"Навіть у часи Єжова та Вишинського до "дітей ворогів народу" ставилися більш цивілізовано", - підсумував адвокат.

Як повідомлялося, очільника АТ "Укрексімбанк" Олександра Гриценка 16 листопада забрали силовики в автобус на очах у його дитини.

Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Ростислав Павленко заявив, що акт проти Гриценка повертає до пам’яті якісь часи НКВС чи ті країни, в яких право людини і належність процедур – це лише загальні фрази.

Політолог Андрій Смолій заявив, що затримання голови АТ "Укрексімбанк" Гриценка - це замах олігарха Ігоря Коломойського на ту банківську реформу, яка відбулася в країні у 2014-2016 роках.

Своєю чергою в СБУ заявили, що затримали банкіра Гриценка за дорученням Генеральної прокуратури у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Зараз Олександр Гриценко перебуває в СІЗО.

Гриценка призначили на посаду голови правління Укрексімбанку в серпні 2014 року.