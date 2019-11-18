Під Нацбанком вимагають відставки Смолія

Під будівлею Національного банку України у Києві проходить акція з вимогою відставки голови НБУ Якова Смолія.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники заходу тримають плакати з написами "Смолія до відповідальності за дії в системі НБУ", "Вимагаємо кадрової реформації НБУ" та "Банківська система НБУ - економічний геноцид України". Біля імпровізованої сцени встановлені намети ГО "Стоп корупції".

У зв'язку з акцією правоохоронці обмежили рух транспорту вулицею Інститутською.

Під час акції організатори вмикали аудіозапис виступу "Кварталу 95" "Горіла хата" про інцидент з будинком колишнього керівника НБУ Валерії Гонтарєвої.

Акція під Нацбанком з вимогою відставки Смолія / Фото: Олександра Жаркова, Укрінформ

Варто зазначити, що 9 з 10 учасників акції, до яких кореспондент Укрінформу звернулася з проханням прокоментувати свою участь у заході, відреагували досить агресивно та відмовилися спілкуватись.

Один з учасників акції протесту, який відмовився назватися, розповів, що він родом з Житомирської області, навчається у Києві, а на акції тримає плакат, бо "запросили тут постояти". Водночас хлопець не зміг відповісти на запитання, хто такий Яків Смолій і чому акція проходить саме під будівлею НБУ.