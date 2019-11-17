Кандидатка на посаду голови Держкіно представила свою програму

Кандидатка на посаду голови Держкіно представила свою програму

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Укрінформ
Кіноспільнота України запросила кандидатку на посаду голови Держкіно презентувати свою програму.

Захід проходив в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ".

Модератор – Андрій Куликов.

Достатню кількість балів у конкурсі набрала Юлія Сінькевич.

Виступала Юлія Сінькевич - генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради та співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії, член Національної спілки кінематографістів України, член Українського оскарівського комітету.

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