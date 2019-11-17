Український священник став наймолодшим у світі католицьким єпископом

Отець Степан Сус, священник Львівської архиєпархії УГКЦ, призначений єпископом Курії Верховного Архиєпископа УГКЦ.

Про це повідомляє Vatican News.

“У п’ятницю, 15 листопада 2019 р., у Ватикані повідомлено про те, що Синод єпископів Української греко-католицької церкви, отримавши попередню згоду від Папи, здійснив канонічне обрання отця Степана Суса, священника Львівської архиєпархії УГКЦ, єпископом Курії Києво-Галицького Верховного Архиєпископа. Йому надано титулярний осідок Зіґріса”, - йдеться у повідомленні.

Священник, якому в жовтні виповнилося 38 років, стане наймолодшим католицьким єпископом у світі, зауважує сайт.

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Степан Сус народився 7 жовтня 1981 року у Львові. Навчався у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа. Здійснював капеланське служіння при Львівській академії сухопутних військ. З 2008 до 2012 року був відповідальним за душпастирство військовослужбовців у Львівській архиєпархії УГКЦ. 2012 року призначений Синкелом Львівської архиєпархії в справах військовослужбовців, студентів і сиріт, а також парохом гарнізонного храму святих Петра і Павла у Львові.