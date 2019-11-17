Голодомор ще не визнаний у світі належним чином – сенатор США

Американський сенатор від штату Нью-Йорк Чак Шумер вважає, що Голодомор ще не набув у світі визнання, яке відповідало б масштабу цієї трагедії.

Про це Шумер заявив під час заходів вшанування пам’яті жертв Голодомору в кафедральному соборі Святого Патріка в Нью-Йорку, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сталін намагався знищити український народ та український дух. Але, дякувати Богові, йому не вдалося ні те, ні друге», - наголосив сенатор у своєму виступі.

Чак Шумер нагадав що встановленню історичної справедливості покликаний сприяти Меморіал жертвам українського Голодомору-Геноциду 1932-1933 рр, відкритий у Вашингтоні 2015 року.

«Те, що сталося з Україною, можливо, було одним з найперших геноцидів XX століття - але не останнім», - зауважив американський політик, наголосивши на важливості щорічного вшанування пам’яті жертв Голодомору.

Як повідомлялося, 4 жовтня 2018 року Сенат США ухвалив резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. 18 грудня цей документ схвалила Палата представників.