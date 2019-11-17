СБУ передала до суду справу про розкрадання $38 мільйонів у Південкомбанку

Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт щодо розкрадання 38 мільйонів доларів США топменеджметом ПАТ “КБ “Південкомбанк”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

“Під час досудового слідства СБУ встановила, що керівництво банку розробило механізм із привласнення коштів установи. Впродовж 2012-2014 років зловмисники незаконно передали у заставу гроші банку, які перебували на кореспондентських рахунках Південкомбанку в закордонній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту пов’язаній з ними кіпрській компанії”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, після неповернення кредиту через протиправні дії топменеджменту Південкомбанку заставні $38 мільйонів були списані на користь іноземного банку.

В СБУ наголошують, що слідство, яке ведеться під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, обґрунтовано вбачає у діях посадовців ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі.

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