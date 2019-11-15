У бюджеті на "первинку" передбачили 19 мільярдів — Скалецька

У Державному бюджеті України на 2020 рік передбачено 19 млрд гривень на фінансування первинного рівня медичної допомоги.

Про це заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час години запитань до уряду у Верховній Раді України 15 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Програма медичних гарантій, проголосована в бюджеті на 72 мільярди гривень, включає в себе 19 мільярдів на фінансування "первинки". Це та первинка, яку ще необхідно сформувати", - зазначила Скалецька.

Вона додала, що фінансування направлять на забезпечення додатковими мобільними амбулаторіями тих територій, які не "покриті" стаціонарними або центрами первинної допомоги, та на запровадження індикаторів якості надання первинної медичної допомоги.

Скалецька також наголосила, що з наступного року середньозважена ставка за надання медичних послуг на первинній ланці за одного пацієнта становитиме 600 грн замість нинішніх 370.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька була запрошена народними депутатами на годину запитань до уряду 15 листопада для обговорення ситуації з продовженням реформи у сфері охорони здоров'я.