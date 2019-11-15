Бородянський хоче заснувати фонд для розвитку інформпростору
Про це він заявив під час публічної дискусії "Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляції та фейків)" в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.
"Держава зацікавлена в розвитку і розбудові свого інформаційного простору. Ми вважаємо, що необхідно створювати такий самий фонд, як Український культурний фонд чи Український інститут книги — фонд, який би забезпечував розвиток інформаційного простору", - заявив він.
При цьому Бородянський розраховує, що "впродовж найближчих трьох тижнів має з'явитися перший драфт закону" щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, де передбачити, зокрема, "положення щодо вимог та стандартів новин".
У свою чергу, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запевнив, що уряд не має наміру регулювати стандарти новин, а слова в указі Президента про "вимоги і стандарти новин" є термінологічним непорозумінням.