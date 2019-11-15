Бородянський хоче заснувати фонд для розвитку інформпростору

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський анонсував створення спеціального фонду для розвитку інформаційного простору за аналогією Українського культурного фонду.

Про це він заявив під час публічної дискусії "Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляції та фейків)" в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

"Держава зацікавлена в розвитку і розбудові свого інформаційного простору. Ми вважаємо, що необхідно створювати такий самий фонд, як Український культурний фонд чи Український інститут книги — фонд, який би забезпечував розвиток інформаційного простору", - заявив він.

При цьому Бородянський розраховує, що "впродовж найближчих трьох тижнів має з'явитися перший драфт закону" щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, де передбачити, зокрема, "положення щодо вимог та стандартів новин".

У свою чергу, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запевнив, що уряд не має наміру регулювати стандарти новин, а слова в указі Президента про "вимоги і стандарти новин" є термінологічним непорозумінням.