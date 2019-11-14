Реформа Укрзалізниці: в офісі президента обіцяють врахувати інтереси колективу

Заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів під час спілкування з представниками Міністерства інфраструктури та АТ “Укрзалізниця” запевнила, що під час реформи інтереси колективу держкомпанії обов’язково будуть враховані.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

«Представників профспілок обов’язково включатимуть в обговорення плану реструктуризації залізниці, щоб максимально врахувати інтереси колективу Укрзалізниці», – цитує Ковалів пресслужба.

Вона обговорила з представниками Міністерства інфраструктури, АТ «Укрзалізниця», профспілки залізничників і транспортних будівельників України актуальні проблеми реформи залізничної галузі в державі та наголосила, що наразі УЗ є однією з найбільших державних компаній та одним із найважливіших стратегічних активів у країні.

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Заступник керівника Офісу наголосила на необхідності вести діалог з профспілками щодо подальшої долі конкретних об’єктів з-поміж непрофільних активів компанії під час їхньої можливої приватизації. Учасники зустрічі домовилися про включення представників галузевої профспілки до робочої групи, яка займається напрацюванням узгодженої версії законопроєкту про залізничний транспорт України.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Києві під ОП мітингували профспілки залізничників і транспортних будівельників України з вимогою звільнити Євгена Кравцова з посади голови правління АТ “Укрзалізниці” та недопущення приватизації компанії.

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Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон, який скасовує перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації.