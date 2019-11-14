Укрзалізниця хоче передати в концесію Дарницький вокзал

Укрзалізниця планує передати в концесію залізничний вокзал на станції Дарниця в Києві для того, щоб його добудувати.

Про це заявив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, повідомляє пресслужба компанії.

“Укрзалізниця планує передати в концесію залізничний вокзал на станції Дарниця в Києві. Він один із перших у переліку об’єктів, для розвитку яких планується залучити інвесторів на умовах державно-приватного партнерства”, - зазначив Кравцов.

За його словами, саме завдяки залученню приватного капіталу планується добудувати цей об’єкт та зробити з нього на лівому березі Києва сучасний вокзал з торгово-розважальними площами.

Як повідомлялося, перша черга будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця в Києві була завершена в січні 2007 року. Незавершеним залишається будівництво головної будівлі вокзалу з центральним тунелем (побудований залізобетонний каркас на сім поверхів, тунель без оздоблення та інженерних мереж), відкритої автостоянки з підземним паркінгом, головного перону та зовнішніх мереж водопостачання й водовідведення.