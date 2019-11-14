Суд продовжив на два місяці арешт Гримчака

ВАКС продовжив на два місяці арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС на своїй сторінці у Facebook.

"13 листопада слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив на два місяці строк тримання під вартою для колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що помічникові колишнього заступника міністра, якого слідство вважає співучасником, також продовжили тримання під вартою – на 30 днів.

Як повідомляв Укрінформ, Юрія Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів грн.

Апеляційний суд Чернігівської області залишив Гримчака під вартою.

4 вересня Кабмін видав розпорядження про звільнення Гримчака з посади заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Ексзаступнику міністра та його помічнику повідомлено про підозру щодо одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Фото: apostrophe.ua