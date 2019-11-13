Суд відпустив із-за ґрат організатора "убивства" Бабченка

Київський апеляційний суд звільнив від відбування покарання у в’язниці Бориса Германа, засудженого за організацію "убивства" журналіста Аркадія Бабченка.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська.

"Київський апеляційний суд 13 листопада задовольнив скаргу засудженого Бориса Германа і звільнив його від подальшого відбування покарання у зв’язку зі станом здоров’я", - сказала вона.

За словами Гайовської прокуратура вирішить, чи оскаржуватиме дане рішення суду, після ознайомлення з його повним текстом.

Як повідомлялося, у серпні 2018 року Голосіївський районний суд ухвалив рішення щодо вироку для Бориса Германа у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі.

Герман пішов на угоду зі слідством і повністю визнав свою вину.

29 травня правоохоронці заявили, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко смертельно поранений на порозі свого дому в Києві. За фактом убивства журналіста було відкрито кримінальне провадження.

30 травня з'ясувалося, що це була спецоперація СБУ і Бабченко живий. Тоді ж стало відомо, що замовили вбивство журналіста російські спецслужби. Під час проведення спецоперації співробітники спецслужби затримали в Києві організатора вбивства Бориса Германа.