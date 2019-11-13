В Україні жінки отримують майже на чверть меншу зарплату, ніж чоловіки - Соколовська

В Україні жінки отримують на 21% меншу заробітну плату у порівнянні з чоловіками.

Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська у Facebook, інформуючи про основні тези свого виступу на саміті ООН з питань народонаселення та розвитку, що проходить у столиці Кенії Найробі.

“Наразі в Україні жінки отримують, наприклад, на 21% нижчу заробітню платню, у порівнянні з чоловіками. Цей показник вищий, ніж у більшості країн Європи. Потрібно це змінювати. По суті, це невикористаний потенціал як для самих жінок, так і для країни в цілому”, - зазначила Соколовська.

Вона уточнила, що мова не лише про зрівняння рівнів оплати праці чоловіків та жінок, а й про створення рівних умов: щоб матері мали можливість, якщо є бажання, повертатись на ринок праці після народження дітей, щоб роботодавці розвивали відповідну інфраструктуру та умови, більш гнучкі графіки роботи, щоб батьки все більше залучались до догляду за дітьми, країна розвивала дошкільну освіту, щоб більше жінок ставало на керівних посадах і багато іншого.

Водночас Соколовська наголосила, що не менш гострою в Україні є проблема насильства над жінками. “Я сама була вражена цифрами. За даними спільного дослідження ОБСЄ та ООН, 70% українок старше 15 років стикалися із психологічним, фізичним чи сексуальним насильством у своєму житті. Це неприпустимо”, - сказала міністр.

Вона наголосила на необхідності проведення такої роботи, щоб суспільство в Україні мало нульову толерантність до насильства, протидіяло цьому явищу, а кривдники отримували покарання.

“Уже на початку року ми плануємо здійснити важливий крок у протидії насильству – мова іде про створення цілодобового кол-центру з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі”, - розповіла Соколовська.

Міністр зауважила, що цими днями у столиці Кенії Найробі проходить глобальна подія – Саміт ООН з питань народонаселення та розвитку, участь у якому беруть понад 5 тисяч учасників зі 180 країн світу.

Основна мета – ще раз підтвердити, привернути увагу, обговорити спільно шляхи та необхідність досягнення рівності чоловіків і жінок у світі, недопущення гендерно зумовленого насильства, скорочення смертності матерів при народженні дітей та інші важливі теми.