25 листопада об 11:00 відбудеться пресконференція на тему: “Міжнародний день білої стрічки: боротьба проти насильства щодо жінок і дівчат” (Зала 2).

Організатори: Вероніка Мудра та Альона Шапоркова — White Ribbon Ukraine/Біла Стрічка Україна.

До участі запрошені: Марина Бардіна — співголова МФО «Рівні Можливості» у Верховній Раді, народна депутатка України (партія «Слуга Народу»), заступниця голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва; Леся Василенко — народна депутатка України (партія «Голос»), членкиня МФО “Рівні Можливості” у Верховній Раді, членкиня Комітету ВРУ з питань бюджету, постійна делегатка у ПАРЄ; Артем Дмитрук — народний депутат України (партія «Слуга народу»), член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності; Тарас Тарасенко — народний депутат України (партія «Слуга народу»), голова підкомітету з питань прав людини; Олександра Голуб — голова ГО «Ліга захисту прав жінок «Гармонія Рівних»; Тетяна Рамус — амбасадорка Білої Стрічки, засновниця бренду Artramus, який випустив лінію футболок з Білою Стрічкою #wearewhiteribbon та #stopviolence; Олександр Захожий — амбасадор Білої Стрічки, чемпіон світового рівня з боксу, учасник соціального відео «Біла Стрічка: БІЙ З ТІННЮ»; Євгеній Лосовський — амбасадор Білої Стрічки, юрист; Анна Філімонова — амбасадорка Білої Стрічки, директорка представництва американського Міжнародного конкурсу «Міс Всесвіт» в Україні; Дар‘я Володіна — народна депутатка України (партія “Слуга народу”); Олена Дашутіна — головний інспектор відділу зв’язків з громадськістю Департаменту патрульної поліції НПУ; Вероніка Мудра - засновниця Білої Стрічки в США; Тетяна Репеде — громадська діячка, віцепрезидентка БО БФ «Здорове дитинство без меж»; Ірина Шаганян — засновниця анімаційної студії ToonDrive, співавторка освітнього проєкту «Уроки рівності»; Юлія Макарова — проєкт «Країна дружня до нечуючих», ГО «Соціальна єдність»; Ніколь Князєва – рекордсменка; Дарія Борисова — арт-кураторка Білої Стрічки США; Ярослав Лордкіпанідзе - спортивний менеджер; Аліна Діанова - режисерка, авторка відео Білої Стрічки Україна.

Довідково. 25 листопада — День білої стрічки, який відкриває міжнародну акцію «16 днів активізму проти насильства щодо жінок і дівчат». У зв’язку з цим, організація «Біла Стрічка Україна» / White Ribbon Ukraine» проводить ряд інформаційно-просвітницьких заходів:

- 19 листопада, о 18:30 (Американський дім у Києві) — відкриття виставки картин української художниці й правозахисниці Алли Горської;

- 26 листопада, о 17:00 (Американський дім у Києві) — панельна дискусія для представників владних структур, дипломатичного корпусу і міжнародних місій в Україні на тему: «Вплив участі чоловіків у кампаніях по захисту прав жінок на розвиток гендерного руху: міжнародний досвід»;

- 3 грудня, о 12:00 (Верховна Рада України, третій поверх) — відкриття виставки картин Алли Горської;

- 10 грудня ( Посольство США в Україні) — прийом для ключових стейкхолдерів та лідерів, які впливають на формування гендерної політики України;

- 12 грудня, о 13:00 (Музей ім.Куїнджі, м. Маріуполь) — відкриття виставки картин Алли Горської за участі представників Національної поліції Донецької області.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/FFStdiN2wj6inrJe8

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