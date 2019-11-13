На акції протесту аграріїв проти продажу землі олігархам "Ні розпродажу України!", що триває під Верховною Радою, "поховали" свиню.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час акції протесту аграріїв проти продажу землі олігархам "Ні розпродажу України!", що відбувається під Верховною Радою проти прийняття законопроєкту про ринок землі №2178-10, "поховали" порося.

Учасники акції намагалися символічним "похороном" продемонструвати "майбутнє тваринництва в Україні, яке приречене на загибель в разі впровадження "дикого" ринку землі". Адже, на думку організаторів акції, фермери, в разі запровадження ринку землі, змушені будуть вирізати поголів’я свиней та корів, аби закумулювати кошти на купівлю землі.

Протестувальники під Радою "поховали" свиню. Фото: Тарасов Володимир/Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ,13 листопада 2019 року у Верховній Раді заплановано розгляд у першому читанні 11 законопроєктів про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

11 та 12 листопада 2019 року, на головних магістралях країни та під Верховною Радою аграрії протестували проти дій влади щодо запровадження земельної реформи.