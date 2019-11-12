Міноборони відреагувало на арешт “кіборга” Марченка

Міністерство оборони готове співпрацювати зі слідством, але висловило здивування щодо обрання запобіжного заходу “кіборгу”, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Вчора Печерський районний суд міста Києва обрав генерал-майору Дмитру Марченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю виходу під заставу у 76 млн грн. У цьому зв’язку Міністерство оборони України вкотре наголошує, що зацікавлене у об’єктивному та компетентному розслідуванні справи щодо закупівлі бронежилетів. Водночас викликає подив той факт, що Дмитру Марченку було обрано саме такий запобіжний захід, незважаючи на те, що він не переховувався та співпрацював зі слідством, є бойовим офіцером, “кіборгом”, позитивно характеризується по службі, а також те, що судом не було взято до уваги пропозицію кількох народних депутатів та Героїв України про взяття Дмитра на поруки”, - йдеться в повідомленні.

Колишній міністр оборони Степан Полторак сподівається на неупереджене розслідування і справедливе рішення суду щодо свого експідлеглого Дмитра Марченка, якому він довіряє.

"Дмитро Марченко, я довіряв тобі і довіряю. Ти - один з тих, хто не побоявся брати участь в запеклих боях на Сході, а згодом і ламати корупційні схеми в оборонному відомстві. Обурює, що офіцери ЗСУ нині на лаві підсудних. І саме тому я дуже сподіваюся на неупереджене розслідування і справедливе рішення суду. А ті реформи, які були запроваджені, успішно розвиватимуться. Честь маю", - написав ексміністр у Facebook.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони України готове співпрацювати зі слідством, але висловило здивування щодо обрання запобіжного заходу “кіборгу”, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку у вигляді тримання під вартою, враховуючи його бойовий досвід та готовність співпрацювати зі слідством.

Раніше повідомлялося, що Марченку та його підлеглим 5 листопада було оголошено підозри у постачанні до війська неякісних бронежилетів. 11 листопада Марченку, за рішенням суду, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 76 мільйонів гривень.