Сенцов отримає премію Сахарова 26 листопада у Європарламенті

Колишній політв'язень в Росії український режисер Олег Сенцов 26 листопада відвідає Європарламент, щоб отримати присуджену йому правозахисну премію «За свободу думки» імені Андрія Сахарова за 2018 рік.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у Європарламенті.

Церемонія відбудеться у головній залі засідань законодавчого органу ЄС під час чергової пленарної сесії.

Сенцов став лауреатом премії Європарламенту ім. Сахарова за 2018 рік, у той час, як відбував в Росії незаконне ув’язнення — його протиправно засудили до 20 років суворого режиму за «терористичну діяльність» у Криму.

Сьомого вересня Сенцова та ще 34 українських політв'язнів та військовополонених звільнили у результаті обміну з російською стороною.