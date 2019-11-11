Сенцов отримає премію Сахарова 26 листопада у Європарламенті
Укрінформ
Колишній політв'язень в Росії український режисер Олег Сенцов 26 листопада відвідає Європарламент, щоб отримати присуджену йому правозахисну премію «За свободу думки» імені Андрія Сахарова за 2018 рік.
Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у Європарламенті.
Церемонія відбудеться у головній залі засідань законодавчого органу ЄС під час чергової пленарної сесії.
Сенцов став лауреатом премії Європарламенту ім. Сахарова за 2018 рік, у той час, як відбував в Росії незаконне ув’язнення — його протиправно засудили до 20 років суворого режиму за «терористичну діяльність» у Криму.
Сьомого вересня Сенцова та ще 34 українських політв'язнів та військовополонених звільнили у результаті обміну з російською стороною.