Сивохо розповів про своїх "інформаторів" на окупованому Донбасі

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу Сергій Сивохо отримує інформацію від жителів окупованих територій "через особисті зв'язки" членів його команди - вихідців з непідконтрольних територій.

Про це він заявив журналістам під час пресконференції у Києві у відповідь на прохання журналістів прокоментувати, як відбувається його комунікація з жителями непідконтрольних територій.

"Як я не раз вже казав, в моїй команді практично усі - вихідці з Донецька і Донецької області. Звісно, у всіх залишились зв'язки там, тому наша інформація - саме з таких особистих зв'язків. Звісно, ми спілкуємось не з чужими людьми, не просто з респондентами, ми отримуємо одні з найбільш правильних відповідей. Є позитивні зміни, звісно", - заявив Сивохо.

Раніше він в ході пресконференції, присвяченої темі нового порядку перетину лінії розмежування заявив, що часто спілкується з жителями підконтрольних та непідконтрольних територій: "Під час останніх візитів на Донбас я багато спілкувався і з переселенцями, і з жителями непідконтрольної та підконтрольній території. Все це відбувалося на КПВВ, навколо КПВВ. Ви знаєте - це такий кордон між світами. Мені хотілося б, щоб найближчим часом цих КПВВ стало б взагалі. Це моя мрія - щоб країна знову стала єдиною".

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Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу також анонсував "найближчим часом" презентацію окремої платформи "Примирення та єдність".

Як повідомлялось, 23 жовтня Сергій Сивохо на своїй сторінці у Facebook заявив, що планує працювати "над створенням національної платформи "Примирення та єдність", яка буде враховувати весь світовий досвід, залучати провідних спеціалістів".