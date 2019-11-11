Прихильники Філарета штурмували суд у Києві, п'ятеро - у поліції

Представники УПЦ КП у Києві намагалися силою потрапити на судове засідання, поліція застосувала сльозогінний газ.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"За попередньою інформацією, група осіб розбила скляні двері в будівлі суду та намагалися потрапити на засідання, у результаті чого сталася сутичка з представниками суду. Для припинення конфлікту працівники поліції застосували сльозогінний газ", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що у понеділок, 11 листопада, під час судового засідання у приміщенні суду на вулиці Московський відбувалася сутичка між представниками релігійної організації та працівниками суду. На місці працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Наразі правоохоронці відбирають їх пояснення для встановлення всіх обставин інциденту. Після першочергової перевірки буде дана правова кваліфікація події.

П’ятьох активних учасників події правоохоронці доставили події до управління поліції, де встановлюють їх анкетні дані та відбирають пояснення.

Представники УПЦ КП у Києві намагалися силою потрапити на судове засідання. Фото: Макс Левін//lb.ua

Подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після перевірки буде надана правова оцінка діям учасників інциденту.

Раніше УПЦ КП анонсувала "мирну акцію протесту" проти судових рішень у спробі ліквідації Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Як відомо, Шостий апеляційний адміністративний суд розглядає справу про забезпечення позову у справі Київської Патріархії до Міністерства культури України щодо визнання неправомірним наказу від 30 січня 2019 року про скасування реєстрації статуту Київської Патріархії.

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні цього року Окружний адміністративний суд Києва виніс ухвалу щодо забезпечення позову Київського Патріархату до Міністерства культури, заборонивши будь-які реєстраційні дії щодо майна УПЦ КП.

Як повідомлялося, в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філаретом було підписано постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня Почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

20 червня колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним "помісний собор" скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.

Фото: lb.ua