Апеляційний суд продовжив ліквідацію УПЦ КП

Шостий апеляційний суд Києва ухвалив продовжити ліквідацію Київської патріархії УПЦ.

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

"Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 11 листопада, попри тиск з боку прихильників владики Філарета, які штурмували суд, розтрощили двері, меблі і побились з правоохоронцями. Суд вирішив скасувати попередню ухвалу щодо забезпечення позову, тобто повністю став на бік Міністерства культури і Православної Церкви України", - йдеться у повідомленні.

Раніше УПЦ КП анонсувала "мирну акцію протесту" проти судових рішень у спробі ліквідації Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні цього року Окружний адміністративний суд Києва виніс ухвалу щодо забезпечення позову Київського Патріархату до Міністерства культури, заборонивши будь-які реєстраційні дії щодо майна УПЦ КП.

В грудні 2018 року на об'єднавчому церковному Соборі було вирішено ліквідувати УПЦ КП, створити ПЦУ та обрати її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

14 травня Почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

20 червня колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним "помісний собор" скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.